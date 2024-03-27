Шамсудинов Садык
Место рожденияд.Верхнее Балтаево Апастовского р-на РТ
Дата рождения1892
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Садыков Вагиз
Мать ребёнка: Фахурбанат
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
02.02.1949
Смерть
1965