Шамсудинов Садык — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсудинов Садык

Место рождения

д.Верхнее Балтаево Апастовского р-на РТ

Дата рождения

1892

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Садыков Вагиз

Мать ребёнка: Фахурбанат

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахурбанат

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахурбанат

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахурбанат

Рождение ребёнка
02.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахурбанат

Смерть
1965

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