Карпов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Александр

Мать: Карпова ?

Смерть
Неизвестно