Семенюк Милада Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Милада Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенюк Александр Авраамович

Мать: Пшинка Полька

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Березин Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Леонид Леонидович

Отец ребёнка: Березин Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
1964

Сын: Березин Валерий Леонидович

Отец ребёнка: Березин Леонид Яковлевич

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