Семенюк Милада Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенюк Александр Авраамович
Мать: Пшинка Полька
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Лариса Леонидовна
Отец ребёнка: Березин Леонид Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Леонид Леонидович
Отец ребёнка: Березин Леонид Яковлевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Березин Валерий Леонидович
Отец ребёнка: Березин Леонид Яковлевич