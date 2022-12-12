Яковлев Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1855
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908 по 1933
г. Одесса, Украина
Смерть
1933
г. Одесса, Одесская обл., Украина