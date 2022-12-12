Яковлев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.09.1855

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1908 по 1933
г. Одесса, Украина
Смерть
1933
г. Одесса, Одесская обл., Украина
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