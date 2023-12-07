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Телков Константин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1980

Отец: Телков Михаил Павлович

Мать: Телкова Кира Яковлевна

Рождение ребёнка
23.10.2009

Сын: Телков Михаил Константинович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Аркадьевна

Рождение ребёнка
30.01.2012

Дочь: Телкова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Аркадьевна

Рождение ребёнка
10.02.2018

Сын: Телков Григорий Константинович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Аркадьевна

Рождение ребёнка
26.04.2022

Дочь: Телкова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Аркадьевна

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