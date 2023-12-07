Телков Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1980
Отец: Телков Михаил Павлович
Мать: Телкова Кира Яковлевна
Рождение ребёнка
23.10.2009
Сын: Телков Михаил Константинович
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Аркадьевна
Рождение ребёнка
30.01.2012
Дочь: Телкова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Аркадьевна
Рождение ребёнка
10.02.2018
Сын: Телков Григорий Константинович
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Аркадьевна
Рождение ребёнка
26.04.2022
Дочь: Телкова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Аркадьевна