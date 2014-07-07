Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич
Место рожденияс. Мамати, Гурийский уезд Тифлисской губернии
Дата рождения25.01.1928
Дата смерти07.07.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Мамати, Гурийский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1928
с. Мамати, Гурийский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1946
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1952
г. Кутаиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1956
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1985
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.07.2014
г. Тбилиси, Грузия