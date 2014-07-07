Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич

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Место рождения

с. Мамати, Гурийский уезд Тифлисской губернии

Дата рождения

25.01.1928

Дата смерти

07.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Мамати, Гурийский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1928
с. Мамати, Гурийский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1946
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1952
г. Кутаиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1956
г. Тбилиси, Грузинская ССР
Место жительства
С 1985
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.07.2014
г. Тбилиси, Грузия
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