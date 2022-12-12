Рыжков Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1928
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деева Мария Ивановна
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
21.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деева Мария Ивановна
Смерть
1967