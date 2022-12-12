Рыжков Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжков Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1928

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деева Мария Ивановна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
21.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деева Мария Ивановна

Смерть
1967
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