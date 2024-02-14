Kurbanovsky Димитрий Васильевич Курбановский Dimitriy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kurbanovsky Димитрий Васильевич Курбановский Dimitriy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1900

Дата смерти

01.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1900

Отец: Kurbanovsky Василий Васильевич Курбановский Vasiliy

Мать: Kurbanovsky (Антонина Александровна) Anonina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kurbanovsky (Kusheleva Вера Павловна Кушелева) Vera

Рождение ребёнка
26.01.1937

Сын: Kurbanovsky Сергей Дмитриевич Курбановский Sergey

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Kusheleva Вера Павловна Кушелева) Vera

Смерть
01.05.1942
Причина смерти: Туберкулез легких
Похороны
Неизвестно

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