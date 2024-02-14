Kurbanovsky Димитрий Васильевич Курбановский Dimitriy
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1900
Дата смерти01.05.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1937
Сын: Kurbanovsky Сергей Дмитриевич Курбановский Sergey
Мать ребёнка: Kurbanovsky (Kusheleva Вера Павловна Кушелева) Vera
Смерть
01.05.1942
Причина смерти: Туберкулез легких
Похороны
Неизвестно