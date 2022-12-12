Кудряшов Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.01.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1984
Дочь: Кудряшова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.11.1985
Дочь: Кудряшова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно