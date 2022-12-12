Кудряшов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшов Сергей Михайлович

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

14.01.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.04.1984

Дочь: Кудряшова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.11.1985

Дочь: Кудряшова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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