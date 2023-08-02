Пырышев Мифодий Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пырышев Мифодий Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

02.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Пырышев Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Архипенкова Анастасия Мифодьевна

Мать ребёнка: Пырышева Ана Сергеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Пырышев Павел Мифодьевич

Мать ребёнка: Пырышева Ана Сергеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Пырышев Егор Мифодьевич

Мать ребёнка: Пырышева Ана Сергеевна

Рождение ребёнка
25.08.1925

Сын: Пырышев Валентин Мифодьевич

Мать ребёнка: Пырышева Ана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева Галина Мифодьевна

Мать ребёнка: Пырышева Ана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пырышева Ана Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пырышев Александр Мифодьевич

Мать ребёнка: Пырышева Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пырышев Виктор Мифодьевич

Мать ребёнка: Пырышева Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пырышева Ефросинья Ивановна

Смерть
02.07.1942