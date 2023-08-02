Пырышев Мифодий Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти02.07.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Пырышев Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Архипенкова Анастасия Мифодьевна
Мать ребёнка: Пырышева Ана Сергеевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Пырышева Ана Сергеевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Пырышева Ана Сергеевна
Рождение ребёнка
25.08.1925
Сын: Пырышев Валентин Мифодьевич
Мать ребёнка: Пырышева Ана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеева Галина Мифодьевна
Мать ребёнка: Пырышева Ана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пырышева Ана Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пырышев Александр Мифодьевич
Мать ребёнка: Пырышева Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пырышев Виктор Мифодьевич
Мать ребёнка: Пырышева Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1942