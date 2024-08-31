Попова (Попова) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.10.1968
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Попов Стефан Григорьевич
Мать: Попова Анисия
Рождение ребёнка
30.01.1931
Дочь: Ковалевская (Киселева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Киселев Николай
Рождение ребёнка
25.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Николай
Смерть
?.10.1968
Похороны
Неизвестно