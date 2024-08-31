Попова (Попова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Попова) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Попов Стефан Григорьевич

Мать: Попова Анисия

Рождение ребёнка
30.01.1931

Дочь: Ковалевская (Киселева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Киселев Николай

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ
Рождение ребёнка
25.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Николай

Чалбин, Филипповская станица, 1-й Донской округ
Смерть
?.10.1968
Похороны
Неизвестно

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