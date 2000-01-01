Юдина (Борисова) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Леодор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Леодорович
Отец ребёнка: Юдин Леодор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Леодоровна
Отец ребёнка: Юдин Леодор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Леодорович
Отец ребёнка: Юдин Леодор
Смерть
Неизвестно