Юдина (Борисова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Борисова) Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Григорий Григорьевич

Мать: Борисова Матрена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Леодор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Леодорович

Отец ребёнка: Юдин Леодор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Леодоровна

Отец ребёнка: Юдин Леодор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Леодорович

Отец ребёнка: Юдин Леодор

Смерть
Неизвестно
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