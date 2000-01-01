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Христенко Прокофий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Васильченко Мария

Мать ребёнка: Христенко Прасковья

Саткинская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христенко Михаил

Мать ребёнка: Христенко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христенко Роман

Мать ребёнка: Христенко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христенко Иван

Мать ребёнка: Христенко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христенко Егор

Мать ребёнка: Христенко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима

Мать ребёнка: Христенко Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Христенко Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христенко Прасковья

Смерть
Неизвестно
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