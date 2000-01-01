Христенко Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Васильченко Мария
Мать ребёнка: Христенко Прасковья
Саткинская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христенко Михаил
Мать ребёнка: Христенко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христенко Роман
Мать ребёнка: Христенко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христенко Иван
Мать ребёнка: Христенко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христенко Егор
Мать ребёнка: Христенко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима
Мать ребёнка: Христенко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Христенко Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христенко Прасковья
Смерть
Неизвестно