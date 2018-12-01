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Попов Сергей Васильевич

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Место рождения

Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

?.09.?

Дата смерти

01.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1943 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.?

Отец: Попов Василий Иванович

Мать: Попова (Бондарева) Мария Лукьяновна

Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
01.12.2018
Каширское, Каширский муниципальный район, Воронежская область

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