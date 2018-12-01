Попов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения?.09.?
Дата смерти01.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.2018
Каширское, Каширский муниципальный район, Воронежская область