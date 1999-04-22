Хамитов Халим Исмагилович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения26.12.1915
Дата смерти22.04.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1915
Отец: Хамитов Исмагил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Хамитов Халим Исмаилович ст. лейтенант Дата рождения __.__.1915 Место призыва Кугарчинский РВК, Башкирская АССР, Кугарчинский р-н Воинская часть 11 зсп 10 зсд 1 БелФ Дата поступления на службу __.02.1... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна
Рождение ребёнка
22.06.1941
Мать ребёнка: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна
Рождение ребёнка
07.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна
Смерть
22.04.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно