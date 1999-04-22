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Хамитов Халим Исмагилович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

26.12.1915

Дата смерти

22.04.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1915

Отец: Хамитов Исмагил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна

Военная награда
Неизвестно
Хамитов Халим Исмаилович ст. лейтенант Дата рождения __.__.1915 Место призыва Кугарчинский РВК, Башкирская АССР, Кугарчинский р-н Воинская часть 11 зсп 10 зсд 1 БелФ Дата поступления на службу __.02.1... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна

Рождение ребёнка
22.06.1941

Сын: Хамитов Рубин Халимович

Мать ребёнка: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна

Рождение ребёнка
07.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна

Смерть
22.04.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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