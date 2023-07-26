Мухамедьяр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Абдулбакый
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Биби
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мухаметшариф
Мать ребёнка: Хемруниса
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мухаметфаиз
Мать ребёнка: Хемруниса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хемруниса
Смерть
Неизвестно