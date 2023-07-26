Мухамедьяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедьяр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Абдулбакый

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Биби

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мухаметшариф

Мать ребёнка: Хемруниса

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мухаметфаиз

Мать ребёнка: Хемруниса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хемруниса

Смерть
Неизвестно