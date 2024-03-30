(Черепанова) Александра Ивановна
Место рожденияд. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Дата рожденияОколо ?.04.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1920
д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
06.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черепанов Александр
д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно
мкрн. Кошево, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость