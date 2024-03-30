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(Черепанова) Александра Ивановна

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Место рождения

д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.

Дата рождения

Около ?.04.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1920

Отец: Черепанов Иван Константинович

Мать: Черепанова Вера Андреевна

д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
06.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Александр

д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Смерть
Неизвестно
мкрн. Кошево, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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