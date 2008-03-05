Гафуров Рушан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафуров Рушан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.2008

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Ибрагимова) Флюра Фатеховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.03.2008

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