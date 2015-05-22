Кожаев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1951
Дата смерти22.05.2015
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1951
Отец: Кожаев Павел Семенович
Мать: Кожаева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1974
Сын: Кожаев Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Кожаева Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1977
Сын: Кожаев Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Кожаева Людмила Ивановна
Смерть
22.05.2015