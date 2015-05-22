Кожаев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожаев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1951

Дата смерти

22.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1951

Отец: Кожаев Павел Семенович

Мать: Кожаева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1974

Сын: Кожаев Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Кожаева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1977

Сын: Кожаев Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Кожаева Людмила Ивановна

Смерть
22.05.2015
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