Гребенева Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Гребенева Евфимия Ивановна
Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Гребенев Емельян Иванович
Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
18.03.1853
Сын: Гребенев Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
14.08.1855
Дочь: Гребенева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
10.10.1861
Сын: Гребенев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович
Смерть
После 1858