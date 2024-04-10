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Гребенева Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенев Иван Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Высоковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Гребенева Евфимия Ивановна

Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Гребенев Емельян Иванович

Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
18.03.1853

Сын: Гребенев Кондратий Иванович

Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович

Высоковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1855

Дочь: Гребенева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Гребенев Иван Иванович

Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
10.10.1861

Сын: Гребенев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Гребенев Иван Трофимович

Высоковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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