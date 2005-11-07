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Чеботаева Анастасия Ильинична
Чеботаева Анастасия Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.2005
Пол
Женский
Отец
Чеботаев Илья Владимирович
1975 г.р.
Мать
Чеботаева Наталья Сергеевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.2005
Отец:
Чеботаев Илья Владимирович
Мать:
Чеботаева Наталья Сергеевна
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