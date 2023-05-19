Грищук Роман Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрищук Роман Денисович

Грищук Роман Денисович

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

27.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1912

Отец: Грищук Денис Васильевич

Мать: Грищук Ксения Терентьевна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
27.09.1912
Семён Васильевич Дишняков
Восприемник
27.09.1912
Семён Васильевич Дишняков
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Степановна

Смерть
Неизвестно