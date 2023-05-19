Грищук Роман Денисович
Место рождения
Дата рождения27.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1912
Отец: Грищук Денис Васильевич
Восприемник
27.09.1912
Семён Васильевич Дишняков
Восприемник
27.09.1912
Семён Васильевич Дишняков
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Степановна
Смерть
Неизвестно