Дрозд Евфросиния Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1839
Отец ребёнка: Дрозд Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Дрозд Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Дрозд Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фотиния Григорьева
Отец ребёнка: Дрозд Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Параскевия Григорьева
Отец ребёнка: Дрозд Григорий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно