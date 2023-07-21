Дрозд Евфросиния Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрозд Евфросиния Васильева

Дрозд Евфросиния Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1839

Сын: Дрозд Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Дрозд Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Дрозд Владимир Григорьев

Отец ребёнка: Дрозд Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Дрозд Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фотиния Григорьева

Отец ребёнка: Дрозд Григорий Павлов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Параскевия Григорьева

Отец ребёнка: Дрозд Григорий Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд Григорий Павлов

Смерть
Неизвестно