Пономарева (Полякова) Дарья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Полякова) Дарья Егорова

Место рождения

Лебедянский уезд Тамбовская губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Поляков Егор Михайлов

Мать: Полякова Фекла Иванова

Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Бракосочетание
10.06.1905

Муж: Пономарев Александр (Алексей?) Кириллов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
1906