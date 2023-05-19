Пономарева (Полякова) Дарья Егорова
Место рожденияЛебедянский уезд Тамбовская губ.
Дата рождения1889
Дата смерти1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Поляков Егор Михайлов
Мать: Полякова Фекла Иванова
Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Бракосочетание
10.06.1905
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
1906