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Расторгуев Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1948

Дата смерти

11.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1948

Отец: Расторгуев Илья Иванович

Мать: Салова Мария Никитична

Рождение ребёнка
11.05.1971

Сын: Расторгуев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Расторгуева Елена Викторовна

Рождение ребёнка
25.08.1980

Дочь: Расторгуева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Расторгуева Елена Викторовна

Смерть
11.07.1998