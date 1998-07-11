Расторгуев Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1948
Дата смерти11.07.1998
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1948
Отец: Расторгуев Илья Иванович
Мать: Салова Мария Никитична
Рождение ребёнка
11.05.1971
Сын: Расторгуев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Расторгуева Елена Викторовна
Рождение ребёнка
25.08.1980
Дочь: Расторгуева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Расторгуева Елена Викторовна
Смерть
11.07.1998