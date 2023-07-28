Чорабай (Тышлек ГАГУЦ) Дёма Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорабай (Тышлек ГАГУЦ) Дёма Юрьевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

СК
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Место
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Рождение
1920

Отец: Тышлек Гагуц Юрий

Мать: Тышлек Гагуц ?

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Евгения Ильинична

Отец ребёнка: Чорабай Илья

Черкас
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чорабай Илья

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чорабай Илья

Смерть
Неизвестно