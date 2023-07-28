Чорабай (Тышлек ГАГУЦ) Дёма Юрьевна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Тышлек Гагуц Юрий
Мать: Тышлек Гагуц ?
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Евгения Ильинична
Отец ребёнка: Чорабай Илья
Черкас
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чорабай Илья
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чорабай Илья
Смерть
Неизвестно