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Столбов Семен Антонов

Место рождения

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Столбов Антон Симанов

Мать: Столбова Анна

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столбова Федосья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Столбов Яков Семенов

Мать ребёнка: Столбова Федосья

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Столбова Федора Семенова

Мать ребёнка: Столбова Федосья

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Столбов Парфен Семенов

Мать ребёнка: Столбова Федосья

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Столбова Феклиста Семенова

Мать ребёнка: Столбова Федосья

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1834
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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