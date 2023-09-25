Столбов Семен Антонов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Столбов Антон Симанов
Мать: Столбова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столбова Федосья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Столбов Яков Семенов
Мать ребёнка: Столбова Федосья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Столбова Федора Семенова
Мать ребёнка: Столбова Федосья
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Столбова Федосья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Столбова Феклиста Семенова
Мать ребёнка: Столбова Федосья
Место жительства
1834
Смерть
Неизвестно