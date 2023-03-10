Кучер Василий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Кучер Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евфросиния Васильевна
Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна
Рождение ребёнка
13.11.1896
Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна
Рождение ребёнка
16.02.1901
Сын: Кучер Порфирий Васильевич
Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна
Рождение ребёнка
25.03.1906
Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно