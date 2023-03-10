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Кучер Василий Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кучер Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евфросиния Васильевна

Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна

Рождение ребёнка
13.11.1896

Сын: Кучер Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна

Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Кучер Порфирий Васильевич

Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна

Рождение ребёнка
25.03.1906

Сын: Кучер Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучер Федор Васильевич

Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Кучер Феврония Авраамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучер Феврония Авраамовна

Смерть
Неизвестно
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