Бажанов Василий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажанов Василий Борисович

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Место рождения

Миротинский, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.03.1800

Дата смерти

12.08.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Миротинский, Заокский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
12.08.1883
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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