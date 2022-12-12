Шакиров Флюс Закиевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1938
Дата смерти14.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1938
Отец: не указан
Мать: Шакирова Сания Якуповна
Рождение ребёнка
11.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакирова Альмера Рифгатовна
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.10.1983