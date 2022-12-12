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Шакиров Флюс Закиевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.07.1938

Дата смерти

14.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1938

Отец: не указан

Мать: Шакирова Сания Якуповна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирова Альмера Рифгатовна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.10.1983
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