Паниматченко (Маренец) Наталья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1877
Мезин, Чернігівська область
1877: ф.679 о.10 д.2226 л.114об-115 FS354 МК Ильинской церкви села Мезина 16 May 1877 Казак села Покошич Антоний Корнилиев Пониматченко, 19 Мезинская козачка Наталия Моисеева Маренцова, 19 по жениху И... Показать все
Рождение ребёнка
1879
Сын: Иван Антонович Паниматченко
Отец ребёнка: Паниматченко Антон Корнеевич
Рождение ребёнка
01.02.1893
Дочь: Седько (Паниматченко) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Паниматченко Антон Корнеевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Паниматченко Макарий Антонович
Отец ребёнка: Паниматченко Антон Корнеевич
1895 Ф. 0679, о. 0010, д. 2271 Покошичи 1893–1900 19 фев 1895 Макарий Рядовой по билету солдат Антоний Корнилиев Пониматченко и законная жена его Наталья Моисеева восп. Села Покошич казаки Александр ... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паниматченко Антон Корнеевич
Смерть
Неизвестно