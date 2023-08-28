Паниматченко (Маренец) Наталья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паниматченко (Маренец) Наталья Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1877

Муж: Паниматченко Антон Корнеевич

Мезин, Чернігівська область
1877: ф.679 о.10 д.2226 л.114об-115 FS354 МК Ильинской церкви села Мезина 16 May 1877 Казак села Покошич Антоний Корнилиев Пониматченко, 19 Мезинская козачка Наталия Моисеева Маренцова, 19 по жениху И... Показать все
Рождение ребёнка
1879

Сын: Иван Антонович Паниматченко

Отец ребёнка: Паниматченко Антон Корнеевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1893

Дочь: Седько (Паниматченко) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Паниматченко Антон Корнеевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Паниматченко Макарий Антонович

Отец ребёнка: Паниматченко Антон Корнеевич

Покошичи, Чернігівська область
1895 Ф. 0679, о. 0010, д. 2271 Покошичи 1893–1900 19 фев 1895 Макарий Рядовой по билету солдат Антоний Корнилиев Пониматченко и законная жена его Наталья Моисеева восп. Села Покошич казаки Александр ... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паниматченко Антон Корнеевич

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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