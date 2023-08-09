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Сырокваш Петр Николаевич

Место рождения

Жерствянка, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Сырокваш Николай

Мать: не указана

Жерствянка, Вилейский район, Минская область
Военная служба
1944
Куренец, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.04.1948

Дочь: Божко Фаина Петровна

Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна

Арест
14.03.1951
Рождение ребёнка
28.02.?

Дочь: Бекиш Тамара Петровна

Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна

Клопачи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.02.?

Дочь: Завадская Антонина Петровна

Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна

Клопачи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лотыш Мария Петровна

Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна

Клопачи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырокваш Николай Петрович

Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна

Клопачи, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырокваш Сергей Петрович

Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна

Клопачи, Молодечненский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырокваш Мария Карповна

Военная награда
Неизвестно
Смерть
1957