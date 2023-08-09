Сырокваш Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1957
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Сырокваш Николай
Мать: не указана
Военная служба
1944
Куренец, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.04.1948
Дочь: Божко Фаина Петровна
Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна
Арест
14.03.1951
Рождение ребёнка
28.02.?
Дочь: Бекиш Тамара Петровна
Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна
Рождение ребёнка
28.02.?
Дочь: Завадская Антонина Петровна
Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лотыш Мария Петровна
Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырокваш Николай Петрович
Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сырокваш Мария Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сырокваш Мария Карповна
Военная награда
Неизвестно
Смерть
1957