Супруненко Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Супруненко Кирилл
Мать: Супруненко Просковья
Рождение ребёнка
Около 08.06.1932
Сын: Супруненко Виктор
Мать ребёнка: Супруненко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Супруненко Александр
Мать ребёнка: Супруненко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Супруненко Наталья
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край