Супруненко Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супруненко Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Супруненко Кирилл

Мать: Супруненко Просковья

Рождение ребёнка
Около 08.06.1932

Сын: Супруненко Виктор

Мать ребёнка: Супруненко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Супруненко Александр

Мать ребёнка: Супруненко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Супруненко Наталья

Смерть
1949
Похороны
Неизвестно
Мерчанское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
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