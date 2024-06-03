Плешаков Александр Николаевич
Место рожденияУзбекистан
Дата рождения03.01.1942
Дата смерти03.06.2024
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1942
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1966 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1971
Сын: Плешаков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1976
Дочь: Плешакова Ирина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.06.2024