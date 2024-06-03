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Плешаков Александр Николаевич

Место рождения

Узбекистан

Дата рождения

03.01.1942

Дата смерти

03.06.2024

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1971 г.р.
1976 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1942

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1966 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1971

Сын: Плешаков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.1976

Дочь: Плешакова Ирина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.06.2024

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