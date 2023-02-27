Неелов Георгий (Егор) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неелов Георгий (Егор) Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неелов Дмитрий Федотович

Мать: Неелова Прасковья

Рождение ребёнка
12.02.1858 ст.

Сын: Неелов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Неелова Ирина Ивановна

Покровское, Константиноградский уезд, Полтавская губерния
Место жительства
Неизвестно
Копанский, Ганебновская волость, Константиноградский уезд
Смерть
Неизвестно
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