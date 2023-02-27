Неелов Георгий (Егор) Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неелов Дмитрий Федотович
Мать: Неелова Прасковья
Рождение ребёнка
12.02.1858 ст.
Сын: Неелов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Неелова Ирина Ивановна
Покровское, Константиноградский уезд, Полтавская губерния
Место жительства
Неизвестно
Копанский, Ганебновская волость, Константиноградский уезд
Смерть
Неизвестно