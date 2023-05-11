Чех Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чех Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

24.01.1966

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Чех Алексей

Отец ребёнка: Чех Никита

Рождение ребёнка
18.02.1908

Сын: Чех Федот

Отец ребёнка: Чех Никита

Рождение ребёнка
1910

Сын: Чех Николай

Отец ребёнка: Чех Никита

Рождение ребёнка
1923

Сын: Чех Иван Иванович

Отец ребёнка: Чех Никита

Рождение ребёнка
1923

Сын: Чех Иван Иванович

Отец ребёнка: Чех Никита

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Шохина Елена

Отец ребёнка: Чех Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цвелович вера

Отец ребёнка: Чех Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чех Никита

Смерть
24.01.1966