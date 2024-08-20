Прокопьева Харитина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Прокопьева) Параскева Евтихиевна
Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Прокопьев Евдоким Евтихиевич
Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Прокопьева) Мария Евтихиевна
Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Прокопьева) Августина Евтихиевна
Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Прокопьева) Евфросиния Евтихиевна
Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович
Рождение ребёнка
05.02.1859
Дочь: (Прокопьева) Агафья Евтихиевна
Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович
Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1860
Дочь: (Прокопьева) Евдокия Евтихиевна
Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович
Смерть
Неизвестно