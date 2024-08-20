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Прокопьева Харитина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Евтихий Агапович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Прокопьева) Параскева Евтихиевна

Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Прокопьев Евдоким Евтихиевич

Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Прокопьева) Мария Евтихиевна

Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Прокопьева) Августина Евтихиевна

Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Прокопьева) Евфросиния Евтихиевна

Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович

Рождение ребёнка
05.02.1859

Дочь: (Прокопьева) Агафья Евтихиевна

Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.1860

Дочь: (Прокопьева) Евдокия Евтихиевна

Отец ребёнка: Прокопьев Евтихий Агапович

Смерть
Неизвестно

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