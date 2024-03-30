Лотыш Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агата Ивановна
Мать ребёнка: Лотыш (Якунович) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Лотыш (Якунович) Анна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Богумил (Лотыш) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лотыш (Якунович) Анна
Смерть
Неизвестно