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Дергунов Сидор Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Дергунов Филипп Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Дергунов Федор Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Дергунов Архип Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Дергунов Федор Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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