Дергунов Сидор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Отец: Дергунов Филипп Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно