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Шумакова Раиса Васильевна
Шумакова Раиса Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.04.1957
Пол
Женский
Отец
Шумаков Василий Сергеевич
Мать
Шумакова (Парыгина) Варвара Акимовна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1957
Отец:
Шумаков Василий Сергеевич
Мать:
Шумакова Варвара Акимовна
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