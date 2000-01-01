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Шумакова Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1957

Отец: Шумаков Василий Сергеевич

Мать: Шумакова Варвара Акимовна

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