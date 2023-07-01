Иванов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Пётр Трофимович
Мать: Ивкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ираида Владимировна
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
Неизвестно