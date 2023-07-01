Иванов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Пётр Трофимович

Мать: Ивкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ираида Владимировна

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
Неизвестно