Павлова Феодосия (Меня) Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Часов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Часов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Часов Павел Иванович
Смерть
Неизвестно