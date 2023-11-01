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Марфа Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Пыжева) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Пыжева) Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Пыжева) Стефанида Григорьевна

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Пыжев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Пыжева) Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Пыжева) Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович

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