Марфа Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Пыжева) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Пыжева) Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Пыжева) Стефанида Григорьевна
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пыжев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Пыжева) Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Пыжева) Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Пыжев Григорий Иванович