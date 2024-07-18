Илья (Иона) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья (Иона) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 15.07.1816 и 1818

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

Между 1777 и 1778 г.р.

Мать

1794 г.р.

Жена

Между 1810 и 1811 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 15.07.1816 и 1818

Отец: Иван Никифорович

Мать: Настасья-Дарья Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Ильинична

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Бракосочетание
22.07.1834

Жена: Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Сын: Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Смерть
1857

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