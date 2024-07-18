Илья (Иона) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 15.07.1816 и 1818
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 15.07.1816 и 1818
Отец: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Ильинична
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Бракосочетание
22.07.1834
Жена: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Сын: Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Смерть
1857