Ипатов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ипатова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Ипатова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипатов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Ипатова Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипатов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ипатова Любовь Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ипатова Любовь Федоровна