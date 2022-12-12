Анна Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яков Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Марка Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Отец ребёнка: Степан Иванов
Смерть
Неизвестно