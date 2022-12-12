Анна Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Яков Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Марка Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Степан Иванов

Смерть
Неизвестно
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