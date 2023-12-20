Милосердова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Милосердов Иона Андреев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Милосердов Иона Андреев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Милосердов Иона Андреев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Милосердов Иона Андреев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Милосердова) Дарья Ионова
Отец ребёнка: Милосердов Иона Андреев
Смерть
Неизвестно