Милосердова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милосердова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Милосердов Феодор Ионов

Отец ребёнка: Милосердов Иона Андреев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Милосердов Иван Ионов

Отец ребёнка: Милосердов Иона Андреев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Милосердов Степан Ионов

Отец ребёнка: Милосердов Иона Андреев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Милосердов Федот Ионов

Отец ребёнка: Милосердов Иона Андреев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Милосердова) Дарья Ионова

Отец ребёнка: Милосердов Иона Андреев

Смерть
Неизвестно

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