Докторович Григорий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докторович Григорий Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

17.06.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Докторович Данило

Мать: не указана

Смерть
17.06.1943
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