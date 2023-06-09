Лавровский-Гарсия ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавровский-Гарсия ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1987

Отец: Лавровкий МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

Мать: ДОЛОРЕС