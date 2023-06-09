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Лавровский-Гарсия ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
Лавровский-Гарсия ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.1987
Пол
Мужской
Отец
Лавровкий (Иванов) МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
1941 г.р.
Мать
(Гарсия) ДОЛОРЕС
1958 г.р.
Дети
Не указаны
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ИО
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1987
Отец:
Лавровкий МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
Мать:
ДОЛОРЕС
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