Тарас Трифанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти09.02.1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Трифан Алексеев
Мать: Евдокия Лукьянова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Тарасов
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
04.03.1754 ст.
Сын: Ефим Тарасов
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марфа Тарасова
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрена Тарасова
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Афимья Тарасова
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаврентий Тарасов
Мать ребёнка: Авдотья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.02.1800 ст.