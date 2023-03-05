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Тарас Трифанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

09.02.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Трифан Алексеев

Мать: Евдокия Лукьянова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Тарасов

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
04.03.1754 ст.

Сын: Ефим Тарасов

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марфа Тарасова

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрена Тарасова

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Афимья Тарасова

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаврентий Тарасов

Мать ребёнка: Авдотья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.02.1800 ст.
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